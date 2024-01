Karen Bejarano actualizó distanciamiento con su madre: “No veo un cambio (en ella)”

Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, se refirió al actual distanciamiento que tiene con su madre, luego de dar a conocer un caso de abuso sexual que sufrió cuando era niña.

Lo anterior, debido a que aún mantendría contacto con su agresor y, además, le habría recomendado no hablar sobre el tema con su familia.

“Para mí el tema del abuso marcó una etapa de mi vida donde lo escondí por miedo, vergüenza, al final me di cuenta de que yo no soy ese episodio de mi vida”, afirmó en un programa de Mega.

En ese sentido, respecto a su relación con su mamá, reveló que “han pasado un par de años ya desde que nos distanciamos y no veo un cambio por parte de la otra persona“.

“No estoy buscando culpables, ni siquiera respuestas, porque las dejé de buscar hace rato”, dijo la cantante. “Si yo no fuera mamá, quizás sería distinto, pero como lo soy para mí es impensado no apoyar a mi hijo en una situación como la que yo pasé”, reflexionó.

Finalmente, cerró el tema al confesar que no tiene expectativas con su madre. “Ya no espero, no espero nada”, declaró la intérprete de Viva La Noche.

