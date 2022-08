Karen Bejarano y antigua filtración de fotos íntimas: “Nos tuvimos que ir del país”

En un nuevo capítulo del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, la ex integrante de Mekano Karen Bejarano se refirió a la filtración de fotos íntimas de la cual fue víctima ella y su esposo, Juan Pedro Verdier, en 2017.

En el encuentro, la ganadora del Discípulo del Chef se sinceró sobre ese duro episodio de su carrera y relató cómo fue vivirlo en familia. “Yo durante mucho tiempo me sentí culpable de haber tenido una intimidad con mi pareja y que lamentablemente hubiese gente tan… que sea capaz de hacer algo como eso“, expresó al comienzo del programa.

En la instancia, donde también participó Monserrat Álvarez, Mauricio Jürgensen y DJ Méndez, el animador del PH, Jean Phillippe Cretton, se refirió a las declaraciones que hizo Juan Pedro en el reciente capítulo de La Divina Comida, en donde contó detalles de lo que vivió.

“Primero me morí, lloré, vomité sangre, me arrastré por el piso, me quise matar, busqué donde conseguir un arma para ir a matar a esa persona. Y después decidí no hacerlo y volver a construir una vida linda”, dijo Verdier.

La cantante, por su parte, también contó cómo vio a su pareja en esos momentos. “No podría relatar con palabras cómo él se transformó en un ente. Durante cuatro días no durmió, él buscaba en la internet todo lo que existía respecto a esto, pedía a los portales que bajaran la noticia, buscaba los comentarios y quería ir a buscar a toda esa gente”.

Finalmente, Bejarano también agregó que luego de la filtración, como familia tomaron la decisión de irse al extranjero. “Nos tuvimos que ir del país porque acá tenía 24/7 personas en la puerta de mi casa esperando a ver qué decía yo, en la calle me gritaban cosas, fue de verdad muy desagradable y muy angustiante”, concluyó.