Karen Bejarano recordó la filtración de fotos íntimas de la que fue víctima en 2017 y reveló que aún recibe tratamiento psicológico por ese episodio.

Durante su participación en el webshow de Martín Cárcamo en Instagram, Pijama Party, Bejarano sostuvo que su familia “se destruyó en ese minuto” y que su pareja, Juan Pedro Verdier, “tuvo un trauma terrible” porque no pudo hacer nada para ayudarla: “tuvo que internarse casi dos meses”.

“Yo todavía estoy con psicólogo. Van a ser cuatro años ahora en febrero”, relató la conductora, reconociendo que la situación aún le afecta.

Además, contó que durante esos días se quedó en su casa para no ser víctima de hostigamiento: “la gente me enjuició en la calle, yo no volví a salir por miedo”.

Por otro lado, Bejarano volvió a descartar que el video que se filtró en ese momento haya correspondido a ella y su pareja: “ese video nunca fue nuestro. Yo lo aclaré, mandé un comunicado… Se agarraron de dos fotos que subieron. Las fotos sí efectivamente eran mías, pero después ese video no se sabía bien quién era”.

“Fue un malintencionado que se aprovechó del momento negro que estábamos pasando, como para hacerlo pasar como que (el video) era parte de este ‘pack””, agregó.

La ex integrante de Mekano dijo sentir pena de que “la gente sea tan mal intencionada para seguir haciendo leña del árbol caído”.