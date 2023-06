“Mi hijo me ayudó a volver a respirar”: Karen Bejarano reveló íntimos detalles de su internación en psiquiátrico

Lo que provocó esta vivencia corresponde a un tema personal que ha abordado anteriormente, sin embargo, por primera vez, Karen Bejarano se sinceró respecto de su internación en un hospital psiquiátrico tras haber sufrido una crisis de pánico en 2021.

Los detalles detrás de este hecho, fueron relatados por la cantante en el podcast Hazte Ver de Maly Joquiera, instancia en la que comenzó explicando que “fueron muchos años que yo guardé muchas vivencias, muchas dolencias que eran traumas, que yo por ignorancia, por no conocer de salud mental, pensaba que uno podía vivir con eso“.

“Pero al final te rebota, te explota en la cara y tienes que hacerte cargo”, expresó.

“Vomité información”

En cuanto a la crisis de pánico que fue el puntapié que dio paso a su internación, la artista dijo no recordar en un 100% lo ocurrido. “Solo sé que mi hijo me ayudó a volver a respirar, me hizo ejercicios de respiración, hasta que llegó Juan (Pablo Verdier, su esposo) y me llevaron a urgencias”.

“Me salió absolutamente todo lo que nunca pensé que iba a decir”, reveló.

Si bien explicó que anteriormente se había atendido por materias de salud mental, “nunca había hablado de lo que realmente a mí me atormentaba”.

“Lo que a mi me pasó fue un abuso sexual, desde muy chica, entonces yo dije ‘si hablo de esto con una psicóloga se va a filtrar y yo voy a tener que hablar y exponerlo ante el mundo y yo no quiero que eso pase'”, detalló respecto de su miedo, aunque cabe destacar que esto era ilegal por parte de un profesional de la salud.

Entonces, continuando con lo ocurrido, dijo que “me dio esta crisis y ahí boté, y como que vomité información, salió todo. Yo no quería que se enterara mi marido, mi hijo”.

Quiebre familiar

Sobre el abuso sexual del que fue víctima y cómo esto repercutió en su vida familiar, Bejarano apuntó a un problema clave: “Muchas veces cuando uno lo habla y lo externaliza, la familia dice ‘bueno, esto no se puede hablar, porque no puede salir de acá’. Obviamente la familia se quiebra“.

“Y al final uno se transforma en la mala, en la que hizo el daño irreparable. Y fue finalmente lo que detonó que, por lo menos yo como víctima, me encerrara en esto e hiciera como que nunca pasó”, reflexionó.

Al ser consultada por su rol televisivo, el cual comenzó hace varios años en el extinto programa Mekano, Karen confesó que “todos nos ponemos una máscara finalmente”.

“Siento que fue un refugio para mi (…) Yo decía ‘es en el lugar donde yo soy más feliz’, en un escenario cantando, en un programa de televisión hablando de temas que me interesan”, sostuvo.

“D que alguna forma me ayudó, me ayudó hasta cierto punto porque uno, insisto, tiene que hacerse cargo en algún momento“, cerró sobre su experiencia.

Revisa el podcast a continuación: