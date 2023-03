“Estoy en llamas”: Karen Bejarano fue invitada al lanzamiento de nueva película de Jennifer Aniston en París

Karen Bejarano, también conocida como Karen Paola, se ha convertido en toda una influencer en redes sociales con más de un millón de seguidores en Instagram. Por ende, en el último tiempo ha sido invitada a participar en distintos eventos.

Sin embargo, este martes reveló que asistirá a una importante actividad fuera de Chile. Se trata de la avant premiere de la película Misterio a la Vista, protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston, que se llevará a cabo en París.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante sorprendió a sus seguidores tras publicar un video con su pasaporte en mano. “Es que no lo puedo creer aún. Netflix Chile me invitó hace unas semanas y yo no podía más con el secreto”, partió diciendo.

“Es que cómo asumir que voy a pasar por la alfombra roja, junto a dos de los actores que más admiro en la vida: Adam Sandler y Jennifer Aniston. ¡Estoy en llamas!“, agregó.

Asimismo, detalló que el evento se desarrollará en la histórica Torre Eiffel, en la capital de Francia. “No puedo esperar a mostrarles mi look para la red carpet”, afirmó Bejarano, quien además contó que mantendrá al tanto de esta “aventura” en sus redes sociales.

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes dejaron una serie de comentarios en el post. “Tremenda invitación”, “pásalo bkn”, “lo encuentro heavy” y “soñao”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Revisa la publicación acá: