Karen Bejarano sorprendió con mensaje sobre crianza de su hijo: “¿Cómo tratarlo como a un niño, si es un maestro?”

Luego de unas difíciles semanas debido a una polémica familiar que involucra a su hermana Charlot, Karen Bejarano se tomó un momento para realizar una especial publicación que le dedicó a su hijo Guillermo.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante, quien hace poco anunció su regreso a la música, expresó el amor que le tiene a su primogénito, fruto de su matrimonio con Juan Pedro Verdier.

“¿Cómo alguien tan chico puede ser tan grandioso? Es una pregunta que no me dejo de hacer. De él, he aprendido las cosas más importantes de mi vida y la mayor parte del tiempo me hace ver diferentes perspectivas de un mismo asunto. Me obliga a pensar más allá de lo común… me incita a salir de la caja“, señaló junto a un gran número de fotografías en las que aparece Guillermo.

“¿Cómo tratarlo como a un niño, si es un maestro? Los niños vienen a enseñarnos más de lo que nosotros podemos enseñarles a ellos. Eso de que somos los padres y tenemos la razón solo por serlo, es una burrada”

Además, también habló sobre la importancia de la crianza y cómo esta puede repercutir profundamente en la vida de sus niños, ya sea de buena o mañana manera.

“Somos seres humanos dañados y, lamentablemente, cuando no tomamos la decisión de sanarnos para poder guiarlos bien, comenzamos a intoxicarlos con nuestras propias carencias y los transformamos muchas veces en seres frustrados que no dan la talla de nuestras expectativas… mal ahí gente”, disparó la ex chica Mekano.

En la misma línea hizo una invitación a los padres para escuchar más a sus hijos, ya que ellos tienen “respuestas sanadoras”. “Por algo Jesús decía: ¡sean como niños! No dejemos de jugar, reír, asombrarnos, ensuciarnos, aprender, dormir siesta, buscar abrazos y ser curiosos“, señaló.

Por último, la intérprete de Sin tu amor cerró con un agradecimiento: “Gracias Guille querido por ser mi maestro en este vida. ¡Te amo mutisimo!”