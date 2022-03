Karen Bejarano regresó el pasado sábado a los escenarios en una fiesta realizada en el centro de eventos Casa Huemul, en barrio Bellavista, donde hizo un repaso por sus mayores éxitos de su época como integrante de Mekano.

Durante el evento, los fanáticos de la cantante y actual participante de El Discípulo del Chef cantaron a coro canciones como Dime, Viva la noche y No por él. Sin embargo, al momento de interpretar esta última se generó uno de los hitos más destacados de la noche.

Al no contar con Ximena Abarca, cantante que la acompaña en su versión original, Bejarano invitó a una persona del público para cantar junto a ella. Fue así como un joven llamado Javier se subió al escenario, luciéndose con su voz y coreografía.

Ver esta publicación en Instagram



A través de su cuenta de Instagram, el fan publicó un emotivo relato tras vivir este momento. “Es que no puedo explicar lo que sentía, fue una mezcla de muchas emociones. Volvió mi niño interno, ese que al lado de su cama y con la TV a todo volumen jugaba a cantar con Karen Paola”, señaló el asistente, que en su biografía se define como “cantante en formación”.

“No sé cómo fue que pasó, simplemente me dije: Esto es lo que deseas hace 18 años, así que no tienes más que hacer que darlo absolutamente todo. Y eso hice, Karen me devolviste a ese niño de 7 años, reviviste a un adolescente soñador y le diste motivo al adulto para buscar escenarios y recibir ese mismo cariño que todos te entregamos a ti”, agregó.

Finalmente, agradeció a Bejarano y a su esposo, Juan Pablo Verdier, quien grabó el registro que inmortalizó el momento. “Gracias por darme algo por lo cual apasionarme. Esto jamás lo olvidaré”, añadió.