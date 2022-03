Luego de 34 capítulos, el pasado jueves se realizó la esperada final de la tercera temporada de El Discípulo del Chef, que tuvo como flamante ganadora a la cantante y animadora de televisión Karen Bejarano.

Con un 62,97% de los votos, Bejarano obtuvo el primer lugar en la competencia tras enfrentarse en la instancia final a Daniela Aránguiz y Vanessa Borghi. Según indicó la participante, destinará los $15 millones del premio a cancelar deudas adquiridas para tratar su salud mental.

Tras darse a conocer el resultado, Aránguiz publicó una historia en su cuenta de Instagram mostrando su descontento con el resultado. “Yo me siento una ganadora. Fui elegida entre los chef, nunca di pena, nunca lloré”, apuntó.

Lee también: Karen Bejarano tras coronarse como ganadora de El Discípulo del Chef: “El verdadero triunfo es el amor propio”

En conversación con Las Últimas Noticias, la esposa de Jorge Valdivia profundizó sobre sus dichos: “Karen formó un ícono durante nuestra juventud, es una persona popularmente súper querida y eso está perfecto. Ella siempre va a ser Karen Paola, aunque lo renegó por muchos años“.

“Es fácil ganar por el cariño, no por el talento. Somos un país que votamos mucho por el cariño. No gana el mejor cantante, sino que el que la gente encuentra más carismático. No gana el mejor cocinero, sino que el que la gente considera más humilde”, arremetió.

Asimismo, negó que tuviera una amistad con Karen, a quien conoció hace 20 años cuando ambas formaron parte del programa Mekano. “Somos conocidas. Hemos trabajado muchos años juntas, y le tengo mucho cariño, obviamente”, aclaró.

La respuesta de Karen Bejarano

Karen Bejarano respondió a los dichos de su ex compañera, calificándolo como “un ataque bastante desafortunado”. “A mí en el programa me preguntaron qué quería hacer con el premio, no fue que quería dar lástima. Yo quiero erradicar eso, que la gente sienta que no va a dar lástima por hablar de situaciones mentales que está pasando“, puntualizó.

“Daniela todo este tiempo me dijo que me quería mucho, como a una hermana. Esta ambivalencia entre el amor y el odio, de un día para otro, no soy capaz de entenderla”, sostuvo en diálogo con el mismo medio.

En ese sentido, la cantante remarcó que “claramente amigas no somos, nunca lo fuimos. Nos conocemos desde que tenemos 17 años. He estado en su casa, conozco a sus hijos, ella al mío, he estado en sus cumpleaños. Nunca atacaría a una amiga o nadie de esa forma, y menos en un concurso cuando sabía las reglas del juego”.

“No me interesa tener una amistad con ella y ninguna relación con una persona como Daniela Aránguiz”, cerró.