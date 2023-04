Karen Bejarano reveló quiebre con su mamá tras contarle que fue víctima de abuso sexual: “No me hace bien”

Hace solo unas semanas, Karen Bejarano participó en Podemos Hablar, donde reveló que fue víctima de abuso sexual durante su infancia.

De acuerdo a su relato, sufrió abuso sexual psicológico y físico hasta los 14 años.

“Era una persona muy cercana, por ende, el miedo de hablar de esta situación era muy evidente”, narró la cantante, sin querer ahondar si se trataba de algún familiar.

Pero eso no fue todo, ya que la animadora contó que antes de casarse con su esposo le contó lo sucedido a su mamá.

"Ella me dijo que yo no tenía que hablar de esto, que me tengo que callar, porque sino mi marido puede tomar represalias contra esta persona y yo me voy a quedar sin esposo y mis hijos sin papá. Todos los miedos que yo tenía de antes, se hicieron realidad en ese momento", confesó la cantante.

Semanas después de su confesión, Bejarano realizó un live en su cuenta de Instagram, donde comentó que se alejó de su madre, ya que “no me hace bien”.

“Tengo que ser consciente de que tomé la decisión (…) Me dolió, tuve que tratarme”, complementó, afirmando que “yo pensé que me iba a morir sin mi mamá, ella era muy importante, pero no me morí. Aquí estoy, obviamente me duele, y me dolerá toda la vida”.

“Por más mamá que sea, prefiero que no esté cerca”, cerró.