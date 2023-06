Karen Bejarano reconoce que quiere cambiarse el nombre legalmente: “La gente me conoce por Karen Paola”

Una importante revelación hizo la cantante nacional, Karen Bejarano, quien está trabajando en su regreso a la escena musical desde hace algunas semanas.

La influencer reconoció que no se siente a gusto con su nombre, por lo que pretende cambiarlo legalmente por aquel que la hizo famosa entre los jóvenes: Karen Paola.

En entrevista con La Hora, la intérprete indicó que quiere que ese seudónimo sea para toda la vida, por lo que pretende consultar con especialistas sobre el proceso que hay que realizar.

“Yo soy Karen Paola, mucho más que Karen Bejarano. De hecho, partí a los 17 años siendo Karen Paola. Por ende, llevo muchos años más de mi vida siendo Karen Paola”, dijo.

La ex integrante de Mekano admitió que “me siento mucho más cómoda con mi nombre artístico que con el nombre que está en el registro civil. Así que también quiero hacer algo con eso”.

“Me gustaría asesorarme con algún abogado y cambiarme el nombre de plano. ya no quiero seguir siendo Karen Bejarano, quiero ser Karen Paola”, agregó.

“Es la cabra que canta”

La cantante insistió que “la gente me conoce por Karen Paola, nadie me dice Karen Bejarano. Tampoco me siento cómoda usando ese nombre, me siento más yo siendo Karen Paola, que es la cabra que canta y que está preocupada de sentirse feliz”.

Por último aseguró que con su actual apellido ha tenido una vida “muy complicada”.

