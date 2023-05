Karen Bejarano se defiende tras acusaciones de su hermana: “Espero morirme habiendo descubierto quién soy”

Todo surgió a raíz de una sentida publicación que realizó para el Día de la Madre, fecha que Karen Bejarano aprovechó para compartir una reflexión dedicada a su mamá, con quien se distanció tras revelarle que fue víctima de abuso sexual psicológico y físico durante su infancia.

Más tarde eso trajo otras repercusiones, ya que su hermana Charlot decidió romper el silencio y hacer frente a estas palabras, afirmando que “no importa que ella no quiera nada contigo, yo supliré ese vacío, dándote el doble de amor“.

De hecho, la joven acusó que “mi familia y yo estamos destrozados por el comportamiento que ella ha tenido públicamente, y eso lo arrastramos hace décadas”, apuntando a supuestos problemas psiquiátricos que tendría Karen.

Horas después, Charlot acudió a su Instagram para reiterar y aclarar sus palabras, afirmando que su hermana “tiene un problema real con la mentira, no ahondaré más en el tema, pero ella miente en muchos puntos respecto a lo que dice de mi madre”.

Las respuestas de Karen

Posteriormente, la ex chica Mekano acudió nuevamente a su Instagram para desahogarse. En una historia expuso que “cuando conté mi historia, sabía que me tendría que someter al cuestionamiento de lo que viví“.

Pero “que me cuestionara gente porque no le caigo bien o no soy de su agrado, no me detuvo y no me detendrá por más falsos diagnósticos psiquiátricos que se me estén tirando como si fueran descalificativos o insultos, solo con el fin de invalidad lo que tuve que vivir”.

“Hablar sana y libera, y una víctima de abuso no tiene por qué vivir con el peso de cargar con ese trauma toda su vida, aunque haya gente que la abandone o la invalide”, añadió.

Ya como última información vinculada a este intercambio entre ambas hermanas a través de redes sociales, la cantante sentenció su postura con esta polémica.

“Absolutamente nadie (incluyéndome) puede venir a decir que me conoce bien, porque aunque me conozco mejor que cualquiera, todos los días aprendo”, comenzó diciendo.

“Espero morirme habiendo descubierto quién soy en un 100%. Fin”, cerró.