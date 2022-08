“Por lo único que pelearíamos”: Karen Bejarano responde a tiktoker que llamó a chilenas a cuidar a sus maridos

Una nueva reacción se sumó al viral en el que una joven venezolana llama a las chilenas a “cuidar a los maridos”, video que se transformó en uno de los más comentados en redes sociales.

En esta ocasión, la influencer Karen Bejarano tuvo una creativa manera de responder a la “advertencia”. A través de un simple baile y precisas palabras, la participante de El Discípulo del Chef envió un certero mensaje.

“Chile: País donde una venezolana les dice a las chilenas que cuiden a sus maridos. Y la verdad es que por lo único que pelearíamos sería por una marraqueta”, señaló en un TikTok.

“Chilenas, CONFIRMEN”, agregó la ex integrante de Mekano en el registro, el cual ya tiene más de 2 millones de reproducciones en la popular red social y casi mil comentarios.

El pasado fin de semana, Lina Báez, protagonista del viral, reveló que ha recibido decenas de comentarios negativas tras la humorada. “Esas amenazas y cosas no me valen porque nunca le he quitado el marido a nadie”.

“¿Usted cree que si yo le hubiese quitado el marido a alguien o hubiera alguien que pudiera decir algo malo de mí, ya no habría salido? Yo ando con alguien que no duerme y no descansa que se llama papá Dios y yo ando cubierta con la sangre de Cristo y nada me pasará”, agregó.