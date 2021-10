La ex participante de programas de televisión, Karen Bejarano, sumó un importante logro en su carrera: se tituló como maquilladora profesional.

A través de su cuenta de Instagram, la otrora cantante compartió el momento exacto en que recibió este reconocimiento por parte de la escuela Beauty Point Chile.

“Qué emoción, estoy en mi titulación chiquillos, estoy compartiendo con todos ustedes ahora (..) Miren mi trabajo, qué lindo, quiero llorar”, dijo mientras la sesión de fotos de una modelo a la que maquilló.

Además, declaró sentirse “demasiado emocionada” y que estuvo a punto de no asistir a la titulación debido a su depresión. “Dije no, me he sacado la cresta por este curso y me lo merezco”, señaló.

Al momento de recibir el certificado que la valida como profesional, Bejarano rompió en llanto ante la presencia de sus profesores. “A lo mejor para mucha gente no significa, pero para mí es de verdad muy importante. Estoy demasiado feliz, de verdad”, expresó.

“Gracias por sacar lo mejor de mí, por motivarme cada vez que venía. Gracias por la sonrisa, por las correcciones y el amor que le pusiste a esto”, afirmó Karen a uno de los profesionales que la guió en este curso.

