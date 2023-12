Karen Paola relató angustiante momento tras concierto: “Quedé ciega”

Karen Paola reveló en Podemos Hablar que la habrían drogado tras el concierto de Romeo Santos en Chile, al que asistió a principios de este año junto a su mejor amiga.

Además, la cantante hizo un mea culpa e hizo un llamado a acudir a un centro asistencial cuando estas cosas ocurren, a pesar del miedo que las personas puedan sentir en el momento.

¿Qué dijo Karen Paola?

La cantante estuvo en el panel de conversación junto a las finalistas de Gran Hermano Chile: Jennifer Galvarini, Constanza Capelli y Scarlette Gálvez, sumado a Iván Arenas y Jordi Castell, donde reveló que tras el concierto se tomó un jugo en el bar del recinto.

“Yo iba en el auto (…) y en el segundo túnel no empiezo a ver, se me empieza a nublar la vista”, confesó y además aclaró que ella no padece de problemas de presión ni tenía síntomas que aludieran a esas patologías y explicó que sentía sus ojos “llenos de espuma”.

Bejarano aclaró que aún podía ver, por lo que manejó hasta su hogar e intentó tomar aire en el trayecto, sin buenos resultados: “Llegué hasta la entrada del condominio donde yo vivo, paso la entrada y ahí ya frené el auto, me bajé y yo ya no veía nada. Estaba ciega”, señaló.

En esa misma línea agregó: “Me quedé en el suelo esperando a que la vista volviera a mí, pidiéndole a Dios y al universo y a quien estuviese cerca que, por favor…recobrar la vista”.

La cantante no fue a un centro asistencial a monitorear el hecho y realizó un mea culpa al respecto: “Yo creo que me pusieron algo en el jugo”, señaló y agregó: “Creo que es irresponsable, uno debería, o sea si pasa algo como esto por favor, anda a hacerte un examen al día siguiente”.

