“Me apretaste el juanete”: Karina Álvarez le “bautizó” el zapato a Claudio Bustíos por un particular detalle

Los conductores de CHV Noticias AM, Karina Álvarez y Patricio Angulo, le “bautizaron” el zapato al periodista deportivo Claudio Bustíos. Esto, luego de notar un particular detalle en el calzado del comunicador. “Con estos zapatos que trajo Claudio Bustíos no se puede”, partió señalando Karina, quien añadió que “esto es como para smoking, demasiado brillante”. “Me dolió, me apretaste el juanete”, respondió él entre risas.