“No justifico, me da pena”: Karla Melo zanja polémica tras comentar agresión de estudiante a profesor en Buin

Una brutal agresión que sufrió un profesor a manos de un alumno de 2° Medio y que causó repudio generalizado fue la que se registró en plena sala de clases del Liceo A-131 en la comuna de Buin.

La situación provocó que a partir de este jueves los profesores se fueran a paro con el fin de llegar a acuerdos con el establecimiento educacional para evitar que este tipo de conductas se sigan repitiendo.

Por su parte, desde el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores expresaron su apoyo al docente.

Sin embargo, hubo un comentario referido a esta noticia que llamó la atención de usuarios y usuarias en Instagram, y que fue realizado por la actriz Karla Melo.

En el breve mensaje, la intérprete hizo alusión a un personaje de la serie El Reemplazante y de la cual fue parte tras interpretar a Flavia Tello.

“El Maicol”, fue lo que escribió Melo en una publicación que mostraba esta agresión, lo cual no cayó bien entre algunos.

Fue tanta la repercusión, dado que muchos malentendieron sus palabras y la acusaron de “justificar” el hecho, que ella tuvo que aclarar lo que quiso decir.

“Yo no lo justifico, me da pena ver este tipo de reacciones violentas. No tengo idea lo que pasa por su mente, en realidad. Me imagino que para llegar a hacer algo así debe pasar por cosas difíciles, ya sea internas y externas”, explicó la actriz.

Posteriormente, ya en un tercer comentario, Karla enfatizó en que “NO LO DEFIENDO NI JUSTIFICO, solo me recordó a un personaje de una serie llamada EL REEMPLAZANTE que muestra la realidad en Chile de colegios públicos con niñ@s en riesgo social”.

“En la serie hay un personaje (MAICOL) que es agresivo con su profe y la verdad es que tiene una vida muy difícil, sufre abandono, violencia, pobreza, tiene madre alcohólica, padre ausente, vive situaciones con drogas, etc…”, cerró.