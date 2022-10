“Lo más lindo es amarnos como somos”: La potente reflexión de Karla Melo sobre el cuerpo humano

Una fuerte reflexión hizo la actriz y cantante nacional Karla Melo, quien este viernes subió una foto a Instagram y lanzó potentes frases sobre la naturaleza del cuerpo humano.

La artista colgó en sus redes sociales una imagen blanco y negro en la que luce un apretado atuendo, la que se sacó hace algún tiempo y que determinó no mostrarla por una razón muy particular.

“Esta foto no la quise subir antes porque encontraba que me veía gorda”, escribió en la primera parte del posteo, aunque inmediatamente señaló: “Pero que boluda si me veo exquisita, chao”.

Luego, la influencer recalcó: “Dicen que está de moda la talla 0 (cero) de nuevo. No permitamos que algo tan dañino se apodere de nuestras mentes y cuerpos”.

“Lo más lindo es amarnos como somos y quiero seguir viendo cuerpos reales por aquí”, concluyó Melo en su publicación, la que rápidamente superó los 12 mil likes y el centenar de comentarios.

En estos últimos meses, la actriz reconocida por su papel en la serie El Reemplazante ha incursionado en la música. De hecho, ya publicó cuatro temas en su canal de YouTube. El último de ellos llamado “Latina” en la que armó un dueto con Flor de Rap.