La última invitada a Pero con respeto fue la titular de la cartera de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, quien entregó detalles de cómo fue que comenzó a salir con el periodista Christian Pino, su actual pareja.

En medio de la conversación, Rubilar le confesó a J.C. Rodríguez que solo ha sido entrevistada una vez por Christian Pino y que “él me lo saca en cara hasta el día de hoy”.

“El único día que me pudo entrevistar fue cuando hizo un reemplazo en CNN en la mañana de un sábado y yo le digo ‘¿dónde está nuestro video?’, y me dice ‘es que el sábado en la mañana en un reemplazo no hay video’. La única entrevista que hemos tenido, no la tenemos”, explicó.

Tras contar eso, el conductor de Chilevisión le preguntó a la ministra de Desarrollo Social si Christian Pino alguna vez le coqueteó, interrogante a la que Rubilar contestó que “no. Nunca. Nada”.

“A mí me encantaba él como periodista… voy a contar una infidencia, me va a matar”, continuó la ministra. “Me acuerdo que un día se pelea por Twitter… esto nada que ver, ni soñar con tener una relación… pelea por Twitter no me acuerdo con quién, y yo lo veía y no me calzaba con el Christian Pino que yo conocía, entonces le mando un DM: ‘por qué estái’ peleando así, este no eres tú’, porque él súper conciliador”, agregó.

“Le dije ‘te falta tuto’, porque como trabajaba de noche… ‘te falta dormir… échate para atrás y vuelve a hacer tuto’, explicó Rubilar. “Entonces yo siempre fui una gran admiradora de Christian porque, primero, lo encontré muy visionario con el tema de las redes sociales, además me encantaba que fuera tan respetuoso. Tú de Christian nunca notaste si era de uno u otro sector político en sus entrevistas”, añadió.

“Amarillo”, le contestó J.C. Rodríguez. “No… ahí si que te pasaste (risas). Él siempre muy respetuoso y respetuoso con sus entrevistados, y jamás ni una insinuación, ni lacho ni nada. Yo creo que él siempre ha sido un hombre muy correcto”, concluyó Rubilar.