Durante la tarde del martes, Karol Lucero, más conocido como Karol Dance, fue trending topic en Twitter luego de compartir una fotografía junto a un seguidor que lo abordó en la calle.

Las críticas apuntaron al presunto clasismo por parte del ex animador, ya que junto a la imagen escribió la frase: “tenía 2 opciones, quedar como un wn pesado y seguir de largo, o un wn wn si tenía malas intenciones y me robaba el auto… pero la confianza crea una mejor sociedad :)”.

De esa manera, diversos usuarios de redes sociales apuntaron contra el comunicador por insinuar que pudo haber sido víctima de un robo al juzgar la apariencia de su fan. Una situación que fue posteriormente abordada y aclarada por ambos implicados.

En el caso de Karol, primero compartió una frase el reconocido pintor español Salvador Dalí, enviándole “saludos a mis haters” y dándoles las “gracias por nunca olvidarse de mí”.

Lee también: Critican a Karol Dance por insinuar que un admirador le podría haber robado el auto

Sin embargo, posteriormente el seguidor que protagonizó esta fotografía, realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde indicó que “Karol fue buena onda conmigo cuando le pedí una foto y él amablemente me dice ‘perfecto, me estaciono y nos tomamos la foto’. Hasta ‘tomamos distancia’ y todo, porque si hubiera sido un weon pesado, tal cual como lo dijo, no me hubiera pescado. O claro, como a muchos les ha pasado, quizás hubiera sido como una distracción y le hubieran hecho un portonazo, pero esta vez no fue así, fue al contrario”.

A esas palabras se sumó Karol, quien compartió la publicación y le dio las gracias por aclarar lo ocurrido, agregando que “no es tu culpa ni mía. Con que nosotros sepamos la verdad todo está bien, qué importa lo que opinen los demás“, sentenció.

Lee también: Melina Noto relata cómo vivió el aluvión junto a Pangal Andrade: “En 10 minutos la gente se estaba subiendo al techo”