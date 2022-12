“Me fascinó”: Karol G elogió cover “post-punk” de su hit Bichota realizado por banda chilena FrioLento

Karol G se deshizo en elogios para la banda oriunda de Concepción, FrioLento, que se ha viralizado en redes sociales por sus particulares versiones “post-punk” de éxitos del género urbano.

En entrevista con Variety, la cantante colombiana fue consultada sobre el cover que realizó el grupo chileno de su hit Bichota, el cual acumula más de 4 millones de reproducciones en Spotify.

“¡Oh, mar…! Imagina mi reacción cuando escuché esa canción por primera vez! Literalmente, me estaba volviendo loca“, afirmó la artista, quien destacó la originalidad de la agrupación penquista.

“Siempre estoy escuchando diferentes versiones que la gente hace de mis canciones, especialmente de mi canción favorita. Pensé que era súper original y la gente hace reggaetón o versiones acústicas, pero esta realmente me fascinó”, declaró.

La intérprete de Provenza también fue consultada sobre cómo influyó su padre para comenzar una carrera artística, destacando la relevancia de la cantante chilena Myriam Hernández.

“Lo recuerdo específicamente escuchando a Yuri, Myriam Hernandez, Juan Gabriel, y escuchaba clásicos: vallenatos, salsas colombianas, incluso puertorriqueñas y música cubana. Amaba a Metallica, escuchaba a Nirvana y veía sus presentaciones en vivo y sus videos musicales”, señaló.

Cabe mencionar que FrioLento lanzó en marzo de 2021 la popular versión de Bichota, captando de inmediato la atención de cibernautas alrededor del mundo y de medios internacionales.

“Nosotros sabíamos que estaba bueno y chistoso, pero nunca imaginamos que tanto”, señaló Cris Alejandro, integrante de la banda, al medio Solo Artistas Chilenos, donde además se refirió a las críticas que han recibido por estos cover.

“Cuando a nosotros nos llega hate, lo encontramos súper chistoso, porque es como si fuera mentira. Hay gente que nos escribe que es una aberración y que le estamos faltando el respeto al post-punk y es como… como si el post punk fuera una persona“, comentó entre risas.

Además de Bichota, el conjunto penquista también ha versionado otros hits del género urbano como La Santa y Me Porto Bonito de Bad Bunny, No me conoce de Jhay Cortéz y el clásico Candy de Plan B, entre otros.