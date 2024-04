La “copucha” se fue mundial: Karol G dedicó a Carla Jara cariñoso mensaje tras video viral en su concierto

En uno de los crossovers más inesperados y fascinantes del último tiempo, la cantante Karol G dejó la grande en Instagram luego de repostear un video que involucra directamente a Carla Jara.

Luego de hacer bailar a cerca de 190 mil personas en el Estadio Nacional, la exitosa cantante colombiana quedó maravillada con nuestro país y estos días se ha dedicado a publicar distintos registros de su esperada visita.

“Chile!!!!! No quiero vida si no es Contigo. Fueron 3 Noches de puro amor y No tengo palabras para describir lo especial que me hicieron sentir”, escribió en un post que hizo en la red social.

A lo anterior, la autora de Provenza añadió: “Me voy con el corazón inflaito, con los recuerdos más lindos y MUCHAS GANAS DE VOLVER. LOS AMOOOOO!!!!!!”.

Si bien esas palabras las escribió este lunes, esta jornada nuevamente se refirió a Chile pero, esta vez, sorprendió al publicar en sus historias un TikTok que fue grabado por una usuaria, y que muestra a Carla Jara disfrutando del concierto a través de una videollamada.

“Carlita! No te conozco pero con esto puedo ver que tus amigos te aman!”, escribió la artista sobre el registro en el cual, según se puede escuchar, la ex pareja de Francisco Kaminski se encontraba escuchando la canción Mañana será bonito.

Mira el registro a continuación:

Síguenos en