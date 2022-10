Karol Lucero se defiende de críticas: “No hay nadie que me acuse de haberlo estafado, duermo tranquilo”

Karol Lucero respondió a una acusación en redes sociales, en la que se señala que supuestamente habría promocionado un modelo de inversión fraudulento.

El comunicador salió al paso de un mensaje de la cuenta de Twitter llamada Bot Check Chile, en la que apuntó que “la estafa es real, de hecho la IM Academy de @Karol_LuceroV estaba apuntando a un modelo similar en el que ellos te ‘ayudan’ con ‘recomendaciones’ de inversión, finalmente inviertes en shitcoins, pierden tu plata gradualmente y los únicos beneficiados son los fundadores”.

Sin embargo, Lucero decidió enfrentar la acusación y escribió un texto defendiéndose de la denuncia por presuntas estafas. “¿Y de cuando eso que mencionas es mío? Yo fui un tipo que también caí en esa mentira nada más, no andes inventando. Estuve un mes en esa ‘academia’. Intenté aprender algo nuevo en pandemia. Ahí quedo el not check”, contestó.

Luego, ambas cuentas hicieron un pimponeo de respuestas cuya última ocurrió durante la tarde de esta jornada, cuando el influencer interpeló al usuario argumentando que había sido un “alumno engañado” de la academia y que no habría pruebas para sustentar la acusación de presuntos engaños financieros.

“Todo lo que publicas ocurrió en el breve periodo que mencioné, fui un alumno engañado. Ustedes dijeron que IM Academy era mía, (pero) quedó demostrado con sus propios argumentos que era mentira y, lo más importante, no hay nadie que me acuse de haberlo estafado. Duermo tranquilo”, escribió en su cuenta.

Posteriormente y, en un extenso hilo por parte de la cuenta que realizó la acusación inicial, Lucero respondió con un pantallazo mostrando incongruencias por parte de Bot Check Chile. “Para que exista estafa debe haber estafados, encuentra al menos uno. Para que haya estafador debe haber una condena, ni siquiera tengo una denuncia”, fue parte de su defensa en la red social.

Jajajaj pero si no dijiste nada nuevo; típico de un wn sin vida que se oculta detrás de un bot. deberían reconocer cuando se equivocan, dijiste q era mia y no fuiste capaz de dar UN nombre de algún “estafado”. Solo FAKE por aquí. Me usaron y cuando me di cuenta salí. Eso es todo. pic.twitter.com/gaEaCt9jdK

— Karol Jesús Lucero V. (@Karol_LuceroV) October 12, 2022