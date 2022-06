“A muchos se les juzga sin existir denuncia”: La reflexión de Karol Lucero por fallo a favor de Johnny Depp

El miércoles, el tribunal de Virginia que llevaba el juico por la demanda de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard falló a favor del actor, por lo que la actriz deberá indemnizarlo con más US$10 millones.

La determinación de la Justicia provocó reacciones en todo el mundo y un nombre que se sumó al debate y quiso expresar su opinión en nuestro país fue Karol Lucero, quien comentó la determinación en su cuenta de LinkedIn.

“Johnny Depp gana juicio a Amber Heard: Las redes lo condenaron antes que existiera un juicio y a muchos se les juzga sin siquiera existir alguna denuncia“, comenzó diciendo el comunicador.

Asimismo, declaró que “la presión social incluso obligó a sus empleadores a desvincularlo de proyectos“.

“La violencia es mala en todas sus formas. Dejen de jugar a ser jueces morales en las redes sociales. Por enésima vez se demuestra que la violencia no tiene género y que muchas veces se aprovechan de las ideologías hegemónicas del momento para difamar y perseguir a personas inocentes”, escribió el empresario.

En la misma línea, sostuvo que “Depp ha sido un afortunado por poder demostrar que las acusaciones eran falsas en un juicio mediático. No ocurre lo mismo con miles de inocentes que se enfrentan a acusaciones mentirosas y cuando llega su absolución su vida ya está arruinada“.

“Su sentencia social, previa al juicio, lo condenó erráticamente para el resto de su vida“, advirtió sobre los casos en que las redes sociales actúan antes que el poder judicial.

Es por lo anterior que concluyó que “no opinemos de lo que no sabemos, aprendamos a no meternos en la vida de los demás y a no juzgar sin conocer todos los antecedentes”.

Revisa el mensaje de Karol Lucero por el fallo contra Amber Heard: