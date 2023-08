“Es cuando les sirves”: Karol Lucero asegura que fue “marginado” de Teletón tras funa en el estallido social

Karol Lucero participará este viernes en el nuevo capítulo del programa Podemos Hablar de Chilevisión, junto a la abogada Macarena Venegas, el actor Claudio Arredondo y la eliminada de Gran Hermano Chile, Trinidad Cerda.

En diálogo con Jean Philippe Cretton, el comunicador profundizará sobre las consecuencias que trajo la “funa” que vivió en medio del estallido social de 2019, donde manifestantes realizaban cánticos en su contra.

Producto de esta situación, el ex animador de Yingo sufrió una abrupta salida de la televisión y se dedicó a proyectos personales.

Sin embargo, a cuatro años de lo ocurrido, asegura que las cosas han cambiado y ahora recibiría mucho cariño por parte de las personas, incluso algunas le habrían pedido hasta disculpas.

“Cada vez que voy a eventos, no he podido caminar de tantas fotografías, saludos de la gente”, aseguró. “Mucha gente se acerca a ofrecerme disculpas, que ‘me dejé llevar por la masa’, me escriben mucho DM por eso, es extraño”, agregó.

Karol Lucero acusó ser “marginado” de la Teletón

Al recordar la polémica “funa” en su contra, Karol sostuvo que “en ese minuto me trajo muchos problemas, o sea, hicieron que marcas dejaran de trabajar conmigo, cancelaciones de marcas publicitarias“.

“Yo llevo cuatro años sin trabajar, pero siempre fui muy precavido. Ahorré, invertí, si no me hubiera preparado, no sé cómo estaría hoy en día enfrentado las cosas”, sostuvo.

En esa misma línea, reveló que en 2019 estuvo “a punto de firmar un contrato muy importante en México”, algo que finalmente no ocurrió a causa de los gritos en su contra.

“Cuando me siento con uno de los ejecutivos, me dice ‘la gente en redes te dice violador’. No sabía qué decirle. Nunca más me llamaron”, apuntó.

Asimismo, acusó que “yo no me auto marginé, me marginaron. Es algo que todavía no entiendo. Yo pedía permiso en la radio, y en el canal para ir, sin goce de sueldo. Conozco todos los institutos”.

“Recuerdo que tuve una reunión con la producción del Teletón del 2019, esta es la palabra que usaron: ‘no nos sirve que estés este año con nosotros’. Ahí entendí que es de todos, mientras no te funen“, añadió.

“En 2018 estaba presentando artistas en el Estadio Nacional, en el 2019 desaparecí. La Teletón es cuando les sirves”, concluyó.

