“Me encanta huev… porque más les pica”: Karol Lucero termina el año con deslenguado mensaje a haters

A pocos días de terminar el 2022, Karol Lucero cumplirá otro año alejado de las pantallas, situación que abordó en una reciente entrevista que concedió a un medio local.

Haciendo un balance de lo que ha sido el último tiempo en su vida personal, el comunicador reflexionó sobre el estallido social, hecho que habría sido la causal de su abrupta salida de la televisión.

“Llega un momento, en 2019, donde todo lo que a la gente le gustaba ahora estaba mal. ‘¿Por qué comen y lo pasan bien si hay gente que está en la calle luchando?’“, preguntó en el programa Todo Se Sabe.

Tras ese hito, reflexionó que vino “un quiebre televisivo donde se opta por la información y la entretención se posterga“.

“Soy feliz y ustedes no”

Posteriormente, el ex conductor de Yingo abordó las críticas que recibe en redes sociales y enfrentó sin filtro a sus haters. “¿Cómo puedes ser tan imbécil de criticar algo que no te gusta, pero que estás viendo?”, expresó en la conversación.

“Hay gente con frustraciones y aquí paso a comprenderlos”, señaló Lucero, agregando que “deben tener una vida tan aburrida que, en realidad, su única vía de escape es criticar todo lo que ven”.

Asimismo, expresó que, estas mismas personas que lo critican “están llenos de deudas, frustrados porque no consiguieron sus sueños o porque están preocupados de lo que hace el resto“.

Finalmente, envío un deslenguado mensaje a sus detractores. “Haters, no se preocupen, no es su culpa, es lo que les tocó nomás“, lanzó. “Me encanta huevearlos, porque más les pica. Yo soy feliz y ustedes no”, sentenció en el espacio.