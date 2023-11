Karol Lucero reveló por qué no invitará a María José Quintanilla a su matrimonio: “Es amiga, pero…”

Karol Lucero reveló que unas 200 personas serán invitadas a su matrimonio con María Francisca Virgilio. Sin embargo, alguien que no está contemplada es María José Quintanilla y entregó sus razones.

Recordemos que la cantante sorprendió a sus seguidores al casarse con el kinesiólogo Eduardo Carrasco en una íntima ceremonia.

Al respecto, el comunicador aseguró en entrevista con Via X que “la verdad es que no recibí invitación para ese matrimonio. Pero María José Quintanilla siempre ha sido muy hermética con su relación, así que no me sorprende”.

“Tenemos muy buena relación hasta el día de hoy, pero muchas veces este tipo de situaciones son muy íntimas“, agregó Lucero, quien compartió con Quintanilla en un programa de televisión.

Karol Lucero no invitará a María José Quintanilla

Karol Lucero confirmó que tampoco invitará a la intérprete de Fue Difícil a su propia boda.

“Lo conversamos con mi novia y ella no quiere que invitemos a personas que no sean amigas de ambos”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que “María José es amiga mía, pero no de María Francisca (Virgilio) y en este caso podría ocurrir exactamente lo mismo, pero a la inversa”.

El ex Yingo también anunció que se casará en noviembre de 2024, donde algunas figuras del espectáculo como Luis Jara y Patricia Maldonado serán parte de los invitados.

“Hice una lista de más de 500 personas y mi novia la cortó a 70. Llegamos a un consenso y lo dejamos en 200 personas. Le encontré mucho sentido cuando me dijo que ‘lo ideal de nuestro matrimonio es que hayan personas que tú y yo conozcamos'”, afirmó.

