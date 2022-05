Karol Lucero responde por funas y críticas: “Los perdono a todos y que más les pique”

Tranquilo y feliz dijo sentirse Karol Lucero este tiempo alejado de los medios y la exposición, ya que ha podido concentrarse en sus emprendimientos.

Así lo relató a Radio ADN, donde habló de su presente, pero también de su relación con las redes sociales, específicamente con quienes lo han funado por las plataformas.

“Lo de las funas en redes sociales no representa nada en la calle, a mí me han funado mucho en redes sociales, pero nunca en la calle“, aseveró el influencer.

Incluso relató que “donde voy me piden fotografías, (las funas) no las noto, no condice lo que pasa en las redes sociales con la realidad”.

Asimismo, el otrora animador indicó que “muchas personas quizás pueden decirme cualquier cosa en Instagram o Twitter y cuando me ven van decir ‘oye, saquémonos una foto, te vi en Yingo’“.

Además, pronosticó que “esto también va a terminar en algún momento, las nuevas generaciones van a tener un problema muy grande, no se va a saber qué es verdad o mentira. Lo que pasa con las fake news, lo que pasa en las redes sociales tiene poca credibilidad”.

Es por lo anterior que varias veces le ha sucedido que “me dicen ‘te han funado por todo’ y mi pregunta es ¿por qué?, dime una.. ¿qué hice?“.

Es por todo lo anterior que concluyó que “aquí estoy feliz, contento, sigo cumpliendo mis sueños, mientras quien me critica está haciendo mucho menos que yo, porque quienes hacen más no están preocupados del resto, solo los que hacen menos y, lamentablemente, quienes hacen menos hacen mucho ruido en redes sociales”.

Por otra parte, adelantó que “estoy esperando tener un proyecto interesante para regresar” y que “me han invitado a todos los programas, pero no es lo que busco, no busco aparecer por aparecer. Estoy esperando el proyecto preciso”.

Responde a las críticas

Sin embargo, tras la entrevista, Karol Lucero decidió responder a las críticas que surgieron tras ésta y escribió en la sección de comentarios de Instagram que “qué risa leer los comentarios, no hace mas que confirmar mi hipótesis; los perdono a todos jajajaj y que más les pique”.

Finalmente, declaró que “aquí están opinando de mí, si realmente no les importara, simplemente ni lo verían; pero no los culpo, deben llevar una vida tan aburrida, que es mejor molestar a los demás sin motivos ni sentido. Pero nunca criticará quien esté ocupado en su propia vida haciendo algo importante. Saludos a los que pasan en buena”.