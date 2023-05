“Ahora todos son inocentes”: Karol Lucero dispara contra “hipócritas” en profunda reflexión sobre ciberacoso

En medio del profundo debate que se ha formado en redes sociales luego de la muerte del cantante urbano Galee Galee ,durante la noche del viernes, Karol Lucero publicó una extensa y profunda reflexión sobre el ciberacoso y las “funas”.

El animador de televisión dedicó un posteo a quienes piden un alto a estas prácticas, pero después juzgan de igual manera. “Un mensaje a los hipócritas”, escribió.

“Es de conocimiento público que las ‘funas’ se han transformado en el pasatiempo favorito de muchas personas que no tienen nada mejor que hacer que meterse en la vida de los demás”, comenzó.

Luego, el animador de televisión señaló que, aunque esta práctica ya está absolutamente normalizada, “esta intromisión va más allá”.

“No les basta con involucrarse en lo que no les importa, sino que también se visten de jueces y juzgan a cualquiera sin tener ningún tipo de antecedentes ni fundamentos que avalen las condenas que socialmente comienzan a través de la cancelación”, agregó.

Posteriormente, se dirigió a “aquellos expertos y perfectos en todo, aquellos que usan máscaras virtuales y se ocultan detrás de un perfil de redes sociales, muchas veces tan cobardes que incluso usan uno falso“.

“Ahora, enfrentamos una pérdida irreparable. No se dieron cuenta que sus mensajes llevaban un peso inmenso, que podrían romper el espíritu y devastar la vida de alguien. No se percataron de que detrás de la fachada del cantante que juzgaron sin piedad, había un ser humano“, continuó el ex chico Yingo.

“Ahora todos son inocentes, están en contra de bullying y acoso virtual, luchan con consignas en sus stories y perfiles, pero al revisar su historial, vean todas las veces que han destrozado a alguien que ni siquiera conocen, burlándose y deseándole lo peor simplemente porque sí“, añadió.

Por último, el animador concluyó con una invitación a comprender que las personas pueden cambiar. “Podemos elegir ser más comprensivos, más empáticos y más conscientes de las palabras que decidimos compartir y viralizar”.

“En última instancia, todos somos responsables de construir una sociedad donde el respeto sea el núcleo de nuestras interacciones“, cerró.