“Mientras no lo regulen, yo lo voy a hacer”: El descargo de Karol Lucero por sorteo de auto en Instagram

El ex animador de televisión, Karol Lucero, salió a aclarar las dudas que existen por el sorteo de su auto, un BMW i8 Coupé híbrido 2018, el que está realizando a través de sus redes sociales.

En ese contexto, Lucero le contestó a quienes lo critican por realizar esta acción estableciendo que no es el primero que lo hace y que el concurso es igual que en los programas.

También se refirió a un reportaje que emitió el matinal Mucho Gusto, afirmando que “me pareció curioso, en un reportaje que hicieron en el Mega, lo vi después en el Mucho Gusto, lo repitieron. Programa donde yo trabajé decían que no es legal sortear un auto y en el mismo mucho gusto yo sorteé un auto”.

“Uno les podría preguntar a los que hicieron el sorteo ¿Cuáles eran las normas jurídicas que ampara a un canal de televisión para poder hacerlo y no a un particular?“, agregó.

Respecto a la bases del sorteo mencionó que están claras y que es bajo notario público. También le dio una explicación a los usuarios que lo veían, comentando que “una estafa es cuando alguien engaña, las bases están claras y si a alguien le gusta, participa, y si no le gusta, que no participe, que no sea hu…“.

En tanto a la fiscalización de este tipo de acciones por redes sociales, el ex chico yingo dijo que “entidades pertinentes debiesen regularlo para que no existan los fraude, pero mientras no ocurra no significa que está prohibido ni que sea ilegal, simplemente no está regulado y ojalá alguien lo regule para que no hayan fraudes. Mientras no lo regulen yo lo voy a hacer“.

El concurso debería sortearse a más tardar el próximo 31 de diciembre o cuando alcance los 8 mil tickets vendidos, faltando 2 mil para que eso ocurra.