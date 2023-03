Karol Lucero niega mensajes comprometedores a Yadranka Tomic: “Que hagan lo que quieran, yo sigo mi camino”

Esta semana, Karol Lucero ha estado en el centro de la polémica luego de que su ex pareja, Yadranka Tomic, revelara que el rostro televisivo le enviaba mensajes comprometedores a pesar de estar pronto a casarse con Francisca Virgilio.

Por otra parte, la actriz Andrea Zuckermann, también ex polola de Karol, se sumó a las acusaciones contra Lucero al comentar en el programa Sígueme y te sigo de TV+ que “este señor del que estamos hablando, tiene un modus operandi. A mí me habla desde el año 2020, me manda corazoncitos”, prueba que demostró al sacar su celular y mostrar los mensajes que le manda el empresario.

Incluso, su otra ex, Natalia “Arenita” Rodríguez salió a comentar la nueva funa contra Karol Dance. La ex Yingo expresó que “la verdad es que no me sorprende para nada”. Y agregó: “Siento que las personas que son malas es muy difícil que cambien. Nada más que eso”.

La respuesta de Karol Dance

Frente a todas estas acusaciones, el empresario salió a defenderse.

A través de su cuenta de Instagram, Karol Dance ha publicado una serie de stories donde se desmarca de las palabras que sus tres ex parejas han hecho en su contra.

Primero, fue a través de la publicación de una nota de El País que trataba sobre las fake news. “¿Y ustedes en el 2023 aún caen en fake news?”, escribió junto a la imagen del artículo.

Pero luego, durante las últimas horas, el ex chico Yingo continuó defendiéndose con la publicación de dos stories donde descarta estar escribiéndole a Yadranka Tomic.

En la última imagen que subió, el reconocido rostro le bajó el perfil a la situación al decir que “al final da igual. Yo por respeto y decencia no me refiero jamás a las demás personas, aunque mientan o inventen cosas. Si les sirve, que hagan lo que quieran, yo sigo mi camino”.