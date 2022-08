Kata Palacios habla de su nueva vida lejos de Santiago: “Fue la mejor decisión que pude tomar”

La ex animadora Catalina Palacios no sólo se encuentra alejada de la televisión, sino que también tomó la radical decisión de trasladarse a la Región de Valparaíso.

La otrora conductora de Yingo vive hace más de tres meses en Maitencillo, junto a su hija y pareja. “Fue la mejor decisión que pude tomar este año”, aseguró en conversación con el medio Página 7.

Respecto a esta nueva vida lejos de Santiago, enfatizó que “es algo que quería hace tanto tiempo y postergué, mientras más cerca de la naturaleza, mejor. Escuchar a los pajaritos cantar y respirar el aire limpio es un regalo cada día”.

No obstante, reconoció que “me da mucha lata cuando hay algo que no puedo hacer desde aquí y estoy obligada a ir a Santiago, me cuesta mucho ir”.

A pesar de la distancia con la capital, en este periodo la influencer ha aprovechado el tiempo para escribir su primer libro titulado El genio de la lámpara, el cual busca entregar apoyo a los lectores a través de la autoayuda.

Al respecto, detalló que el texto está “dirigido a todos quienes quieran conocer un nuevo punto de vista para avanzar, un apoyo a quien busca salir de la tristeza colectiva en la que está sumido el mundo frente a lo que el planeta transita en este momento”.

“El libro tiene una dinámica compuesta por entretenidas fábulas, que buscan conectarte con tu niño interno, y explicar de esa y otras maneras, la programación mental, mostrando a las personas una forma más, que puede llevar a la libertad del ser”, agregó en entrevista con el citado medio.