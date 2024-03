Kate Middleton y el príncipe William ya informaron a sus hijos sobre el cáncer de su madre

El periodista y corresponsal Real británico, Christopher Ship, reveló que el príncipe William y Kate Middleton decidieron informar a sus hijos sobre el cáncer de su madre antes de anunciarlo al mundo.

Mediante su cuenta de X, el comunicador también reveló que los príncipes de Gales se encuentran conmovidos por la cantidad de apoyo que han recibido los últimos días.

Mediante sus redes sociales, Ship señaló: “A George, Charlotte y Louis se les dijo antes del viernes (22 de marzo), pero William y Kate querían que terminaran la escuela durante las vacaciones de Pascua antes de hacer público el anuncio del cáncer”.

En esa misma línea, aseguró que el Palacio Real de Buckingham no dará ninguna declaración aclarando cuál es el tipo de cáncer que padece la princesa de Gales: “No van a decir qué cáncer es. Kate está recibiendo quimioterapia”.

El corresponsal también reveló que tanto el príncipe William como Kate Middleton, se encuentran “enormemente conmovidos” por el apoyo que han recibido de las personas al rededor del mundo, así como también agradecieron el respeto a su privacidad.

La princesa de Gales causó conmoción en el mundo el pasado viernes, al anunciar mediante un video publicado en la cadena de televisión BBC que padecía de cáncer, el que fue descubierto tras su cirugía abdominal en enero.

Correction from me: George, Charlotte and Louis were told **before today. But William and Kate wanted them to finish school for the Easter break before making the cancer announcement public. https://t.co/nF68kUTfUf

— Chris Ship (@chrisshipitv) March 22, 2024