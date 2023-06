La reflexión de Katherine Orellana en medio de complejo momento familiar: “Ya no soy la mujer de antes”

Katherine Orellana está atravesando por un complejo momento a nivel familia, luego que su madre, Clara Soto, fuera sometida a una operación tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) y un ataque al corazón.

“Estuvo tres semanas en un hospital de Rancagua esperando cama en el San Juan de Dios. La cirugía fue a corazón abierto, le pusieron dos bypass y tiene un problema en la aorta izquierda que no se le puede destapar”, indicó la cantante a LUN.

Si bien la cirugía de la mujer de 70 años salió bien, aún sigue internada en la UCI tras sufrir un nuevo ACV.

Orellana, quien lleva seis meses en el centro de rehabilitación Creeré Chile, donde está tratando su adicción al alcohol, obtuvo un permiso especial para poder cuidar a su madre durante este difícil período.

“El tratamiento me ha hecho bien y me ha dado mecanismos para enfrentar los problemas con altura y con una mente optimista, mi mejor opción es haberlo hecho“, destacó.

En ese sentido, reconoció que “es algo bien bonito y doloroso a la vez porque me siento entera, sólida, con una fe inquebrantable, súper contenta de poder apoyar a mi mamá y mi papá. Puedo servir de ayuda, pueden respaldarse en mí y eso me hace sentir bien“.

“Ya no soy la mujer de antes”

La ex participante de Rojo manifestó su impotencia por no poder llevarse a su madre a casa, indicando que “(ella) ve tantas cosas en la UCI que se pone inquieta. Me dice que se quiere ir y me dan ganas de traérmela, pero uno sabe que los doctores están haciendo lo mejor posible. Igual te vas con la incertidumbre de que pase buena noche”.

Orellana cuenta que viaja todos los días desde Rancagua hasta Santiago para acompañar y cuidar a Soto. “Imagínate una mujer que ha trabajado toda su vida en la feria y ahora estar más de un mes en cama sin poder hacer nada”, afirmó.

“Está angustiada y es entendible porque son procesos diarios. Un día está bien y al otro, no. Yo me he puesto mucho más empática”, reconoció en conversación con el citado medio.

Asimismo, confiesa que “es un proceso que se viene largo” y necesitará del apoyo de toda la familia. “Ante la adversidad yo miro el crecimiento, porque eso me va a unir más con ella, me va a enseñar a ser mejor mamá, a entender muchas cosas que uno no ve cuando está en la comodidad”, sostuvo.

Katherine también se refirió a la tutela de su hijo, que actualmente está en manos de su madre y debido al actual estado de salud se encuentra al cuidado de una prima. “En ese momento estoy teniendo lo que me he ganado por mis malas decisiones, aunque también he ganado mecanismos para entender que puedo recuperarlo”, dijo.

“Ya no soy la mujer de antes. Gracias al tratamiento estoy pensando bien. Me ha cambiado todos los puntos de vista de lo que me pasa. Veo todo positivo”, concluyó.

