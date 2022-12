“Ahora soy nadie para él”: Katherine Orellana lanzó dura crítica contra Rafael Araneda por falta de apoyo

La cantante Katherine Orellana está atravesando por un complejo momento familiar, luego que se distanciara de su hijo por orden de la justicia.

Así lo reveló esta semana en conversación con el programa Sígueme y te sigo de TV+, donde se quebró al relatar la actual relación con su primogénito. “Mi mamá me lo quitó por mi alcoholismo, era lo mejor para él. Al final estuve de acuerdo con ella, porque era lógico. Mi hijo está súper bien con su abuelita“, afirmó.

“El magistrado dio una resolución, que es que yo no puedo verlo ni estar cerca de él en un lugar público durante dos años”, relató Orellana, quien además indicó que no ve ni habla con el pequeño hace siete meses.

Además, también reveló que está atravesando por problemas económicos tras atender temas de salud y enfrenta una profunda depresión. “He estado súper decaída emocionalmente, porque me da pena todo (…) Cuando uno está con depresión, lo único que quieres es estar durmiendo todo el día”, indicó.

Dura crítica contra Rafael Araneda

Francisco Kaminski, conductor del citado programa de espectáculos, le recordó a Orellana cuando Rafael Araneda la apodaba en Rojo Fama Contrafama como “La Morenaza de Rancagua”.

Fue en ese contexto que la cantante arremetió contra Araneda, con quien compartió varios años cuando era participante del extinto espacio de talentos. “Ese hue.. ni se ha dignado a llamarme”, apuntó.

En ese sentido, sostuvo que el animador radicado en Miami “hizo mentiras de cariño” y que “cuando le serví, ahí era ‘La Morenaza de Rancagua’, ahora soy nadie para él (…) Yo creo que sabe que lo estoy pasando mal, pero le da lo mismo“.

“Fue una relación de trabajo y me quedo con eso no más (…) En el Teatro Caupolicán le entoné una canción casi llorando porque, de verdad, yo siempre me sentí apoyada por él… ahora es el gran ausente en mis cosas“, agregó.

Finalmente, complementó que “no es que yo esté dando lástima, no quiero su lástima. Si llegara, no la querría. Fue penca. He pasado por muchas cosas y la única persona de ‘Rojo’ que ha estado conmigo ha sido Rodrigo Díaz, nadie más”.