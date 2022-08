Kathy Orellana se someterá a terapia y agradeció a Daniel Fuenzalida por “tremenda gestión”

En el último tiempo, Katherine Orellana ha estado en el centro de la polémica por sus fuertes declaraciones en redes sociales, una situación que ha causado preocupación en sus seguidores, sobre todo por su problema de adicción a las drogas.

A inicios de julio, la cantante alertó a todos al compartir un preocupante video en el que indicaba que “estoy hecha mierda” y, más recientemente, volvió a la palestra al defender a Camila Recabarren por la “funa” que se le realizó, momento en el que también apuntó directamente a su familia.

Luego de esos episodios, ahora la ex participante de El Discípulo del Chef volvió a acudir a sus stories de Instagram e informó que se someterá a una terapia.

Además, aprovechó para agradecer al presentador de televisión Daniel “Ex huevo” Fuenzalida, quien, según da a entender, la ayudó con la gestión para acudir a terapia.

“Viajando a mis terapias a Santiago y trabajando”, indicó la oriunda de Rancagua en la publicación. “Gracias a todos por las buenas vibras @contradiccioncl“, continuó.

En esa línea, aseguró que “lo que no me mata me hace más fuerte”. “Gracias a un grande por tremenda gestión @exhuevo“.

Según lo que se indica en la cuenta de Instagram de “ContrAdicción”, se trata de un centro dedicado a “ganar la lucha contra las adicciones”.

Cabe recordar que Fuenzalida ha dicho abiertamente que también estuvo en tratamiento para superar su adicción a las drogas. Además, en Instagram compartió un video del centro de ayuda.