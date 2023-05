“Pequé de egoísta”: Katherine Orellana revela que hace nueve meses no ve a su hijo debido a orden judicial

Una potente confesión es la que hizo la cantante chilena Katherine Orellana, quien en medio de su proceso de rehabilitación y su regreso musical, se encuentra atravesando por un complejo momento personal.

La ex participante de Rojo reveló que hace nueve meses no ha podido ver a su hijo debido a una ordenanza judicial, que la obliga mantenerse alejada de él por dos años.

“Es un niño que a mí me ha ayudado. Es como mi ángel guardián, y creo que si no tuviera a Facundo, estaría más perdida. Está todos los días en mi corazón”, afirmó en entrevista con TVN.

En esa línea, reconoció que desde septiembre de 2022 no puede ver a su hijo, por lo que el centro de rehabilitación donde se está atendiendo la está ayudando en buscar alguna alternativa para reencontrarse con el niño.

“Lo aguanto con fuerza, no más, por él. Ya por demasiado tiempo la he cagado una y otra vez (…) Lo miro y veo que es un niño tan inteligente que no quiero que pase las carencias que pasé yo”, reflexionó.

Además, manifestó sus ganas de estudiar la carrera de Técnico en Rehabilitación para ayudar a más personas que atraviesen problemas como el suyo, incluso apoyar a su hijo cuando ya sea un adolescente y “demuestre un cambio en sus emociones por todo lo que ha vivido”.

Asimismo, aprovechó de pedirle disculpas a su madre, quien actualmente se encuentra con la tutoría de Facundo. “Le pido disculpas a mi mamá y a mi hijo por no estar con él, pero sé que voy a compensar lo que hice”.

“Dios me da la fuerza todos los días, aunque sea un camino difícil, para salir adelante. Uno siempre puede salir adelante (…) Él es un niño que no eligió nacer y a veces los adultos somos muy egoístas. Yo pequé de egoísta, pero creo que estoy a tiempo para reivindicarme, independiente de las veces que la he cagado”, concluyó.