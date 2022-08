Katherine Orellana habla de su rehabilitación y descarta adicción a las drogas: “No piensen que soy jalera”

La cantante Katherine Orellana reapareció en redes sociales, luego de anunciar que comenzará un proceso de rehabilitación por su supuesta adicción a las drogas.

En el último tiempo, la artista ha estado en el centro de la polémica por sus fuertes declaraciones. A inicios de julio, alertó a sus seguidores al compartir un preocupante video en el que indicaba que “estoy hecha mierda” y, más recientemente, volvió a la palestra al defender a Camila Recabarren por la “funa” que se le realizó, momento en el que también apuntó directamente a su familia.

Producto de lo anterior, inició una terapia gracias a la gestión del conductor de televisión, Daniel Fuenzalida.

La ex participante de Rojo aprovechó su cuenta de Instagram para agradecer las muestras de cariño en este tiempo. “Estoy contenta, da vergüenza un poco admitirlo. Pero estoy contenta por los mensajes de apoyo, estoy super empática, quiero conocerme realmente. No nos conocemos en lo puntual, en lo esencial, ese es el momento en que la vida se nos va de las manos”, afirmó en una transmisión en vivo.

Asimismo, hizo un mea culpa por sus anteriores dichos que fueron duramente cuestionados. “La gente se chateó de mí, en busca de lástima, en vez de pedir perdón, uno hace lo contrario. Pero gracias a Dios me estoy abriendo, me estoy conociendo. Estoy contenta, además nunca pensé poderme sentir así de sencilla, así soy yo”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que este proceso de rehabilitación es por su adicción al alcohol y no por las drogas. “Lo mío puntualmente es copete no más. Pa’ que no piensen que soy jalera y toda la hue… o pastera, pero lo mío es copete no más y la mayoría te dice cosas preciosas, pero igual con la frente en alto. Voy a volver a cantar, se vienen sorpresas”, enfatizó.

Revisa las declaraciones acá: