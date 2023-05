“Más urbana que nunca”: Katherine Orellana vuelve a la música con nueva canción y nombre artístico

Katherine Orellana ha retomado el contacto con sus seguidores, luego de mantenerse alejada por un tiempo de las redes sociales y enfocarse en su rehabilitación para tratar su adicción al alcohol.

“Yo llegué ebria al centro y me dejaron descansar, dormir, comer, me apapacharon, nadie me juzgó, nadie me criticó“, comentó a fines de marzo en entrevista con Naty Chilet.

Ahora, la cantante sorprendió al anunciar su regreso a la música en una propuesta totalmente distinta. “Solo en caminos de luz, mi gente! Con el equipo y amigos que respaldan con compartir esta publicación”, escribió hace unos días en su cuenta de Instagram.

“Un trabajo de esos que se piensan y se hacen. Mánager!!!! Papá Dios”, agregó en el post que se llenó de comentarios positivos por parte de sus seguidores.

Al ritmo del género urbano y bajo el seudónimo de “KO”, la ex Rojo vuelve a la escena musical con la canción Sin ti no quiero nada, en colaboración con el artista Flow Favela, quien por medio de sus redes sociales también celebró el estreno.

“Gracias a los que apoyaron de cero (…) El renacer de la mejor voz, la morenaza de Rancagua vuelve más urbana que nunca“, manifestó el cantante.

El lanzamiento también incluye un videoclip, en el que Orellana y Flow Favela aparecen luciendo sus mejores looks en distintos escenarios.

Revisa el video acá: