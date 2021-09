Una de las últimas invitadas al programa de conversación, Pero con Respeto, fue Katherine Salosny, quien recordó diferentes momentos sobre la relación que tuvo que Felipe Camiroaga.

“Nosotros con Felipe fuimos almas gemelas desde el primer día y fue muy fuerte la sinergia que tuvimos, una sinergia que también se construía con nuestra historia, que era bastante similar”, dijo Salosny ante la pregunta de J.C. Rodríguez sobre el primer encuentro con el fallecido animador.

En esa misma línea, dijo que “nos encontramos en un espacio donde nos potenciamos muchos los dos y éramos súper parecidos”, debido a que Salosny fue quien ayudó a impulsar la carrera televisa de Felipe Camiroaga cuando aún era asistente de cámara.

Lee también: Medios argentinos aseguran que vieron a Benjamín Vicuña con Luciana Salazar: “No la dejó ni a sol ni a sombra”

“Le dije un día, subiendo a esquiar, ‘¿tú quieres hacer carrera en televisión’, todavía éramos amigos, y entonces me dijo ‘ese es mi objetivo en la vida'”, continuó Salosny y agregó que desde ese momento “hicimos una carrera juntos”.

Relación amorosa

Sobre la relación amorosa que ambos tuvieron, la animadora afirmó que siempre hubo atracción, desde un principio, y que al final “yo lo forcé, porque era un poquito lento”.

En ese sentido, la animadora reflexionó al decir que “yo no sé si él quería tener un romance conmigo, porque él quería hacer carrera, lanzarse y la tenía súper clara. Yo no, para mí era el día a día, siempre, nunca tuve ambición de ser la mejor, pero él sí, por eso nunca se supo que pololeamos y yo al final de eso me aburrí, porque sí quería tener una relación con él”.

Finalmente, la también actriz confesó que para ella Camiroaga es como “un hermano gemelo” y uno de los últimos recuerdos que tiene sobre él es cuando un día, paseando por su parcela, “me dijo, ‘chica, si no nos casamos, nosotros deberíamos vivir juntos, sin tener sexo ni nada de eso, que lata… vivir juntos de viejos’. Siempre me decía eso, y a mí me hacía mucho sentido”, concluyó.