Su publicación fue vitalizada en redes sociales, ya que muchos consideraron que el valor del “producto” que ofrecía era demasiado elevado. Algo que expertos negaron, ya que se trata de una planta tropical bastante cotizada y escasa en el país.

Hablamos de Kathy Bodis, ex participante de realitys y asesora de imagen, que mediante su cuenta de Instagram decidió vender un bananero de dos metros por un valor de $199.990. Se trata de una planta exótica que compró en un vivero de Vitacura, una transacción que confesó, “no fue tan meditada”.

Según contó en Las Últimas Noticias, tuvo la planta durante algunas semanas hasta que decidió averiguar si es que esta requería cuidados especiales. Al percatarse de que necesitaba de condiciones tropicales para crecer adecuadamente, se preocupó.

Una situación que se acrecentó cuando le pidió a su jardinero que la cambiara de macetero. Fue entonces que él le advirtió sobre la peligrosidad de esta planta para los animales que la muerden. Y es que Bodis vive junto a dos perritos de raza pomerianos.

Por eso, de un momento a otro, decidió vender el bananero a este valor que incluso causó burlas. Pero argumentó que “es el mismo precio al que la compré”, agregando que “la gente paga una millonada por un iPhone, pero encuentran que un árbol que nos da oxígeno está caro. Siento que la vida está al revés“.

Posterior a esto, decidió asesorarse con una experta y darle una nueva oportunidad a la planta. “Ya no quiero venderla, pero no sé si me baje la tontera más adelante de nuevo. Es una planta que requiere de cuidados, quizás la vendería si no puedo darles esos cuidados y en pos de hacer lo mejor para la planta“, manifestó.

Finalmente, Fernando Ocampo, arquitecto y dueño de The Plant Store, indicó al medio que “ese precio que parece descabellado no lo es, se podría incluso vender más caro, porque encontrarlos de ese tamaño es difícil”, detallando que estos bananeros se venden generalmente con un tamaño de 90 centímetros en casi $35 mil.