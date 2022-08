“Me amo, te amo”: Kathy Contreras reveló extraña coincidencia con Mafe Walker y su famosa frase

En estos momentos, Mafe Walker ya es toda una figura en redes sociales tras hacerse conocida por hablar un “idioma alienígena” y, junto a ello, interpretar frases como “me amo, te amo, llama trina”. Palabras que incluso se han viralizado, transformándose en trends de TikTok.

Para quienes aún no la conocen, recordemos que esta mujer colombiana indicó a un programa de televisión que el lenguaje que interpreta, en realidad son “ondas de sonidos” con una “alta frecuencia galáctica” y que “yo lo emano a través de mis cuerdas vocales, pero viene del corazón”. “Soy un puente de comunicación entre lo divino y la tierra”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mafe Walker (@mafewalkerstarseed)

En relación a ella, Kathy Contreras evidenció una situación que denominó como “sincronía sorpresiva”, ya que a través de sus historias mostró un canal de Youtube y un perfil en Instagram -de su autoría- que se llama “MeAmoTeAmo”.

Según evidenció, estos perfiles fueron creados hace más de tres años, cuando Walker aún no se hacía conocida.

“Quiero decir que la chica que dice que se contactó con los extraterrestres y le dijo ‘me amo te amo llama trina’ y no sé qué cosa, bueno, fui yo la primera, porque ese canal de Youtube lo inventé yo hace… 3 años“, manifestó Contreras.

Explicó además que “era un proyecto que todavía está ahí, quedó un poco tirado, pero era un Instagram y un Youtube de amor propio, de cómo empezar a tener amor propio”.

Posteriormente, la ex participante de Calle 7 se refirió a la controversia que causó su revelación, por lo que decidió aclarar que “no estoy haciendo una acusación”.

“Lo conté porque me pareció divertido. Hace rato que mi pareja me había mostrado a la chica colombiana y su frase que le dijeron los extraterrestres, y me pareció una sincronía sorpresiva, nada más“, continuó.

Respecto de su proyecto, detalló que lo hizo pensando “en cultivar nuestro amor y respeto propio, siento que es la base para poder amar a otros y cultivar vínculos sanos”.

Puedes revisar el perfil de Instagram de “MeAmoTeAmo” a continuación: