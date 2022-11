Kathy Contreras entra a las plataformas para adultos: “No me voy a sacar fotos que no me he sacado antes”

La actriz nacional Kathy Contreras confirmó hace algunos días que abrirá su primera cuenta en una plataforma para adultos. Específicamente, lo hará en Unlok, donde ya hay otras mujeres del espectáculo nacional como Francisca Undurraga o Andrea Zuckermann.

La influencer anticipó que “se vienen sorpresas” en el sitio, el cual tiene la misma metodología que OnlyFans, es decir, una persona se suscribe por un precio y accede a fotos y videos exclusivos en los perfiles.

“Conozco mis límites”

En entrevista con Las Últimas Noticias, la ex integrante de Calle 7 reveló los motivos para empezar con este campo, afirmando que “no lo tuve que pensar mucho. Con mi pareja (el ingeniero, Erich Muñoz) siempre estamos buscando cómo tener un mejor sustento económico”.

“Ya tenía esta propuesta y pensé que no me voy a sacar fotos que no me he sacado antes. Conozco mis limites y me gusta explorar mi lado sensual y erótico”, agregó.

Es más, Contreras admitió que “lo paso bastante bien cuando lo hago. Si esto puede ser artístico y pagado, sin sentirme forzada a nada, mejor todavía” y aclaró que el precio para tener su contenido será de US$10, equivalentes a casi $9 mil en moneda nacional.

Además, la actriz señaló que prefirió Unlok al inspirarse en otras personalidades como Lucila Vit y Sabrina Sosa. “Me generó confianza porque las sigo en Instagram y me gusta cómo llevan su lado maternal y laboral porque siguen siendo chicas sexys y cálidas”.