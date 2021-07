La cantante oriunda de Rancagua, Katherine Orellana, contó que estuvo contagiada con COVID-19. Sin embargo, la enfermedad ya fue superada y reveló algunos detalles del calvario que le tocó vivir.

“Gracias a Dios todo bien, sólo que tuve que estar sin mi hijo y no realizar envíos de mi détox para bajar de peso. Fue un resfriado, un poco más fuerte, claro. Pero ya pasó”, sostuvo al portal Fotech.

Con respecto a su hijo, , la ex participante del programa Rojo Fama Contra Fama indicó que “se quedó con mi mamá que es la que siempre me lo cuida”. Con relación al día de su contagio, señaló que “tuve contacto estrecho con una persona la cual, me avisó un par de horas antes después de estar con el virus”.

En ese sentido, con relación a cómo le afectó el contagio, afirmó que no fue de gravedad, lo que significó que no requiriera hospitalización.

Lee también: “Gracias, hermanos, lamngen”: El ovacionado mensaje de unidad de Elisa Loncón que puso de pie a convencionales

“De inmediato llamé a mi mamá para que se quedara con Facundo (su hijo), fue atroz. Me quedé por contacto estrecho en el hospital, no pude ver a mi hijo en persona, sólo por videollamada por 11 días. Sentí un resfriado, mareos y un poco de fiebre. Tomé los medicamentos indicados y me mejoré gracias a Dios”, reflexionó Kathy.

Finalmente recordar, que la intérprete nacional, está dedicada a un emprendimiento relacionado con productos Detox (desintoxicación y limpieza del cuerpo) y asesoramientos para una vida saludable.