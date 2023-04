La nueva vida de Kathy Salosny como emprendedora: Armó una peluquería en Algarrobo

Kathy Salosny se encuentra alejada de las pantallas y recientemente entregó detalles de los nuevos desafíos que tiene en su vida.

En conversación con LUN, la ex animadora contó que es socia de una peluquería ubicada en Algarrobo, un proyecto que le propuso su estilista, Jenny Peñarada.

Todo comenzó un día en el que, cansada de tener que ir desde Algarrobo a Santiago para teñirse el pelo, bromeó a Peñarada para que se viniera a su comuna actual. Y ella se lo tomó muy en serio.

Así fue como fundaron Ocs by Kathy Salosny. “Nos ha ido bien”, aseguró la conductora de televisión sobre este nuevo proyecto, que se suma a su restaurante en Tunquén y el programa radial que conduce de lunes a viernes, Conversemos en radio Mirasol.

“Me puse a buscar una casa hasta que di con una preciosa de los años ’50, remodelada entera, con una vista preciosa y una chimenea. En veinte días armamos todo“, contó.

Y algo a destacar de la peluquería es que es vegana, por lo que sólo trabajan con productos naturales, no testeados en animales y sin químicos.

Y en eso, el rol que cumple la ex animadora es de anfitriona, es decir, recibe a la gente. “La verdad no me interesa cortar el pelo, sí que nuestros clientes lo pasen bien”, dijo.

Lejos de la TV

Si bien Salosny puntualizó en que la televisión abierta era muy necesaria para la sociedad actual, también se tomó un momento para hacer una crítica hacia la industria y su funcionamiento, sobre todo para con las mujeres.

“Yo siempre he hecho giros en mi vida, porque las mujeres tenemos fecha de caducidad desde que uno entra a la tele o las veces que te sacan porque estás vieja“, señaló al citado medio.

“Hay una lupa y un espejo que son muy severos con las mujeres”, dijo.