La actriz Katty Kowaleczko (56) ya prepara su retiro de la televisión para cuatro años más. Tiene su futuro planeado y la claridad absoluta de que quiere cambiar su vida.

Así lo contó en entrevista con Las Últimas Noticias: “creo que todo ser humano en algún minuto tiene que aprovechar sus últimos años de vida cuando todavía está bien, consciente y sano para disfrutar la vida sin responsabilidades de niños chicos y padres viejos. Dedicarse al final de la vida tiempo para uno”.

“A los 60 me quiero retirar y cambiar el sistema de vida”, afirmó la actriz.

Su plan es irse a vivir al sur con su pareja o gastar los ahorros en viajar. “La idea es premiarse porque uno se saca la mugre desde que entre al jardín (infantil), después educarse, profesionalizarse, tener una familia, cuidar a los hijos, protegerlos, criarlos y después viene la etapa en la que estoy yo y mi marido, que es cuidar a nuestros padres”, dijo Kowaleczko, quien hoy vive junto a su madre de 82 años.

La actriz cree que “un acto de cariño hacia uno mismo tratar de organizar, ojalá con harto tiempo, el período de jubilación para que sea un júbilo y no algo deprimente, como tantos casos que hemos conocido”.

Recursos para cumplir su plan de jubilación no le faltan. Ha ahorrado toda su vida: “tiene que ver con la educación que me dieron en casa. Si no había plata, no se compraba y si había más, se ahorraba”.

Ya que su pareja es técnico medioambiental, quieren intentar “crear energía propia en la casa, reciclar el agua y tener recolectores de agua”. A ella le gustan las manualidades y durante la cuarentena se dedicó a bordar y tejer: “yo creo que estaría arreglando muebles viejos y enchulándolos, tejiendo y bordando”.

Aunque aún es joven para dejar la televisión, Kowaleczko explicó que “la actuación no es lo único en mi vida, me gustan un montón de cosas y siempre me falta tiempo. Llevo 33 años trabajando como actriz. Es harto. Mi prioridad es estar con las personas que amo y ser feliz en un lugar acogedor, bonito y con el espacio para que cada uno pueda hacer sus hobbies, algo que en Chile no se estimula”.