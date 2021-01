La cantante estadounidense Katy Perry comentó a través de Twitter su decisión por convertirse vegana. Pese a que lo anterior no suele ser fuente de críticas, la cantante recibió varios cuestionamientos.

Lo anterior debido a que contó que habría esta transición alimenticia junto a su perro, Nugget.

“Estoy lista en un 95% para ser 100% VEGANO … mi perro Nugget se ha unido a mí en este viaje durante los últimos 4 meses. Recen por nosotros, ok”, escribió Perry y las críticas no tardaron en llegar.

La mascota de la cantante se ha hecho muy conocida gracias a las redes sociales, incluso Nugget tiene su propia cuenta de Instagram.

Los fans de la cantante comentaron en el tuit su preocupación por la salud del can e insistieron que Perry debía consultar con su veterinario la factibilidad de la dieta en perros. Pese a esto, la compositora no se ha referido a la situación.

I’m about 95% ready to be 100% VEGAN… my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 monthz. Pray for us ok ✌🏻♥️

— KATY PERRY (@katyperry) January 16, 2021