Katy Perry sufrió evidente inconveniente en concierto: Fans viralizaron preocupación por su salud

El nombre de la artista Katy Perry se hizo tendencia en redes sociales, luego de que se viralizara un momento que se produjo en uno de sus últimos conciertos.

De acuerdo a lo que se aprecia en los videos compartidos, el párpado del ojo derecho de la cantante de Roar presentó movimientos involuntarios, por lo que la cantante no pudo mantenerlo abierto, pese a intentar, incluso, abrirlo con su mano.

La parálisis momentánea dejó bastante preocupados tanto a sus seguidores como a quienes asistieron al evento.

Hasta el momento, la intérprete no se ha pronunciado, aunque tras unos segundos logró continuar con el show sin mayores problemas.

Pese a lo anterior, varios medios internacionales han replicado unas antiguas declaraciones en la que ella mencionaba que tenía algunos inconvenientes con sus párpados.

“Yo también tengo un ojo torcido y solía estar preocupada por esto. De hecho un grupo de fans crearon un lema sobre esto. Tengo un fandom que se llama así mismo Katy’s wonk-eye (el ojo saltón de Katy)”, dijo la propia intérprete en esa oportunidad.

#KatyPerry: Eye of the #Pfizer. Almost sad if she wasn’t another crazy cultist pic.twitter.com/UvUIqy0mIw

— DontComply 🕳 (@DontComply) October 24, 2022