Hace algunos días, la influencer Kel Calderón entregó detalles sobre el estado de salud de su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, quien permanece en coma inducido e intubado por complicaciones generadas por una neumonía que se le desarrolló producto del COVID-19.

En ese contexto, contó que “por suerte” tenía las tres dosis de la vacuna, “sino quizás qué hubiera pasado”.

Asimismo, en la jornada de este martes 9 de noviembre, Kel volvió a compartir algunos registros en su cuenta oficial de Instagram, contando los avances y el estado de salud de su padre, además de agradecer por todas las muestras de cariño recibidas.

“Quería subir este video cortito para agradecer las muestras de apoyo que me han mandado por la situación de mi papá que está enfermo. Esta pandemia maldita ha afectado a muchos de ustedes o de sus familiares que estuvieron complicados de salud y quiero retribuir toda esa energía. Sé que muchos han estado rezando por mi papá y se los agradezco desde el fondo de mi corazón”, comenzó relatando evidentemente emocionada.

“Los que han convivido con el virus saben que es un proceso lento y muy largo de recuperación. Por suerte, ha tenido pequeñas mejoras que son buenas. Puede estar boca arriba y el personal de la clínica lo ha cuidado al tres mil por ciento. Esperamos que se siga mejorando y recuperándose poco a poco dentro de este proceso eterno”, dijo.

Tras sus declaraciones, mencionó que no quería congelar las redes y que pretendía tratar de tocar el tema de la forma más honesta posible, porque le han mandado muchas muestras de amor y cariño.

“Les mando mucho amor a todas las personas que están viviendo lo mismo que yo o a sus familias. Hay que ser positivos y mandar pura buena energía. Les agradezco la que me han mandado a mi. Yo sé que cuando despierte, estará tremendamente feliz y hay que echarle para delante no más”, expresó.

Finalmente aseguró que cuando hayan buenas noticias, que espera que las hayan, las va a comunicar de manera inmediata.

“Me he dado cuenta que hay muchas personas que quieren muchísimo a mi papá. Es una tremenda persona, me gustaría que lo pudieran conocer en profundidad. Les mando mucha fuerza a la gente que vive con el maldito virus COVID-19 que en esta oportunidad me tocó más cerca de lo que esperaba que me tocara. Mucha fuerza, hay que dejar todo en manos de lo que crean. Les mando un corazón gigante desde acá, porque no estamos solos, somos muchos”, sentenció.