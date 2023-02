El emotivo mensaje de Kel Calderón tras celebrar su cumpleaños: “Vida, fuiste ingrata por mucho tiempo”

Un emotivo festejo de cumpleaños vivió la abogada e influencer nacional, Kel Calderón, quien este martes 14 de febrero cumplió 32 años de vida.

La hija de Raquel Calderón celebró esta emblemática fecha en Tumul, México, donde está junto a su novio, el chef Renzo Tissinetti que se ha transformado en un pilar de su vida, según ella misma lo ha expresado.

A través de sus redes sociales, la letrada agradeció a todos que se dieron el tiempo de saludarla, aunque también reconoció que esto no lo hace comúnmente, definiéndose como “el grinch de mi cumple”.

“Para los que me conocen saben que mi cumpleaños esta infinitamente lejos de ser mi día favorito del año, hace un tiempo que me trae pura sensaciones contradictorias y extrañas”, comenzó el posteo.

Sin embargó, admitió que esta vez fue diferente ya que “para mi sorpresa ha sido un día hermoso, rodeado de amor, no sólo aquí en México, sino que también a través de tantos mensajes de cariño genuino y gestos que me han emocionado como no se imaginan”.

“Vida, fuiste ingrata por mucho tiempo, pero debo reconocer que los últimos meses me haz dado mucho. Hoy ha sido un cumple especial”, añadió.

Calderón reconoció que “después de lo que han sido miles de meses, hay una lucecita por ahí que creo que empieza a brillar muy fuerte”, insistiendo en su agradecimiento a su novio Renzo.

“Amo que, aún soportando mi bullying, al final hayas tomado ese corazón inflable del terror igual”, sentenció en la publicación que estuvo acompañado de tiernas imágenes y un simpático video.