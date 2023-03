“Esto no se hace”: Kel Calderón salió a defender a Marcianeke tras críticas por comentario sobre The Beatles

Miles de comentarios ha dejado la comentada entrevista que Marcianeke dio hace algunos días, en la que fue consultado por influencias y artistas con los que le gustaría colaborar.

Ante esto, el artista urbano mencionó a Ñengo Flow y Bad Bunny. Sin embargo, los periodistas insistieron y le mencionaron a Los Beatles. “Yo feliz si llego a compartir un día con ellos”, dijo el artista, lo que provocó risas en los comunicadores.

Y una de las personas que reaccionó lo ocurrido con el intérprete de Dímelo Ma en televisión nacional fue Kel Calderón, quien alzó la voz desde su cuenta de Instagram.

“Esto no se hace. No saben la rabia que me dio ver este video, sobre todo las risas de burla al final”, escribió en su historia.

“Este cabro está súper lejos de necesitar la promo de este programa. En lugar de agradecer que les dedicó tiempo y buena onda, se burlan”, continuó la influencer.

Y no se quedó ahí. “Lo único que te debe dar vergüenza al ver este video es como se ríen de su invitado”, concluyó la joven.

Recordemos que el artista también se refirió al momento en sus redes sociales, donde señaló que “ustedes saben que la tele siempre intenta pisotearte de alguna manera. Se les olvida que somos buenos y queridos”.